MÉS per Palma propone crear el Premio Emili Darder para reconocer a gente comprometida con los derechos humanos

Los regidores de MÉS per Palma junto al busto de Emili Darder. - MÉS PER PALMA

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha planteado que el Ayuntamiento de Palma cree el Premio Emili Darder para reconocer personas y colectivos comprometidos con la democracia, la justicia social y los derechos humanos.

La formación ecosoberanista ha hecho esta propuesta ante el "grave retroceso" en materia de memoria democrática, del que ha acusado a PP y Vox durante esta legislatura en la corporación municipal, según ha indicado MÉS per Palma en un comunicado.

En ese sentido, han considerado "imprescindible" que Cort asuma un papel "activo" ante los intentos de "borrar la memoria colectiva y los valores democráticos".

MÉS per Palma ha propuesto la creación de este premio anual como símbolo de "dignidad, compromiso y defensa de la ciudad y de las libertades". El galardón tomaría su nombre de Emili Darder, el último alcalde republicano de Palma e Hijo Ilustre del Consistorio, fusilado por el franquismo en 1937.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha afirmado que poner el nombre de Emili Darder a este premio "no es una casualidad, sino un acto de justicia", puesto que representa la Palma "valiente, digna y comprometida" que "algunos quieren hacer desaparecer de la memoria colectiva".

El premio propuesto quiere reconocer anualmente personas, entidades o iniciativas que destaquen por la defensa de la democracia, el feminismo, la igualdad y la justicia social.

"La figura de Emili Darder, médico, pedagogo y alcalde comprometido con las clases populares, simboliza todos estos valores y conecta directamente con la necesidad actual de reforzarlos", han remarcado.

Truyol ha resaltado que el legado de Darder "no forma parte del pasado", sino del "presente" de Palma, ya que sería la demostración de que gobernar también es "cuidar, educar y defender la dignidad de la gente ante cualquier injusticia".

MÉS per Palma ha alertado que las políticas de PP y Vox aplicadas durante esta legislatura suponen un "ataque directo" a la memoria democrática y un intento de "blanquear el pasado". Por eso, ha reclamado al Ayuntamiento que "no sea cómplice del silencio" y que actúe con "valentía institucional".

"No hay neutralidad posible, o se está con la memoria y la democracia, o se está con el olvido y la impunidad. Palma no tiene que mirar hacia otro lado", ha advertido la portavoz.

Por estos motivos, MÉS impulsará esta iniciativa para se debata y se apruebe al pleno municipal, además han hecho un llamamiento a la sociedad civil para defender "activamente la memoria democrática. "El futuro de Palma se decide también en la memoria colectiva. MÉS no permitirá que se borre la dignidad de la historia", ha concluido Truyol.