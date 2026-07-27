MÉS per Palma reclama la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares

El regidor de MÉS per Palma David Contreras y el candidato a la alcaldía, David Pujol. - MÉS PER PALMA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido este lunes la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales que tuvieron lugar en la manifestación de este domingo contra la masificación turística.

Según ha informado en rueda de prensa el regidor del partido Miquel Àngel Contreras, los ecosoberanistas pedirán la dimisión o el cese "inmediato" de Rodríguez y que se asuman responsabilidades políticas derivadas de una actuación que "intimidó y criminalizó" una manifestación "pacífica". Además, MÉS defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento una proposición para condenar de forma "rotunda" la "violencia policial" y la "desproporción" del operativo desplegado contra activistas los días previos.

Por su parte, el candidato a la alcaldía del partido, David Pujol, ha explicado que tanto PP como PSOE les han hecho "creer que el progreso era batir récords de visitantes año tras año" y ha lamentado que ahora saben que "más turistas quiere decir más pobreza".

En este sentido, ha añadido que para MÉS el progreso será el día que se bata el récord de personas que se pueden quedar a vivir en Palma porque tienen "un trabajo digno y una vivienda asequible".

REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN TURÍSTICA

MÉS per Palma realizará en el próximo pleno municipal una batería de solicitudes para reducir la presión turística, como proteger los barrios más afectados, reforzar la lucha contra el alquiler turístico, preservar el comercio de proximidad, impulsar la declaración de Palma como zona de mercado residencial tensionado o dejar de destinar recursos públicos a promocionar más llegadas de turistas.