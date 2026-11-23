La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, y el candidato a la alcaldía de los ecosoberanistas, David Pujol. - MÉS PER PALMA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reclamado reducir el tráfico aéreo y limitar los vuelos privados en el aeropuerto de la ciudad con el objetivo de reducir la saturación turística en el municipio.

Lo harán a través de una proposición que defenderán en el próximo pleno, que entre sus reclamaciones también incluye la cogestión aeroportuaria, han informado los ecosoberanistas en un comunicado.

"Ahora que ha pasado lo peor de la temporada turística es el momento de tomar decisiones. No queremos volver a vivir un verano de carreteras colapsadas, playas saturadas y vecinos expulsados de sus barrios. No podemos normalizar esta situación", ha dicho el candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol.

La formación ha planteado la posibilidad de establecer objetivos anuales de reducción de vuelos y pasajeros, especialmente durante la temporada alta, y garantizar la conectividad de los residentes y los servicios esenciales.

Entre las medidas propuestas destacan la prohibición de vuelos privados no esenciales, la eliminación progresiva de las conexiones directas con América y el fin de la promoción turística destinada a captar nuevos mercados de larga distancia.

"No queremos aislar Mallorca, queremos recuperar la calidad de vida de las personas que vivimos aquí todo el año. Y eso pasa necesariamente para que lleguen menos aviones cargados de turistas", ha sostenido la portavoz de MÉS per Palma, Neus TRuyol.

Los ecosoberanistas también han planteado "revisar" las inversiones previstas por Aena en el periodo 2027-2031 para evitar "cualquier inversión destinada a incrementar el tránsito aéreo" y redirigir estas inversiones a una conexión ferroviaria que garantice transporte público para los trabajadores de Son Sant Joan.

Pujol, además, ha criticado que el PSOE "hable de sostenibilidad mientras impulsa de la mano de Aena inversiones aeroportuarias para incrementar la capacidad" y que el Govern del PP, con el apoyo de Vox, "continúe promocionando Mallorca sin establecer límites efectivos".

En la comisión informativa previa al pleno, han recordado los ecosoberanistas, el PP ya votó en contra de su propuesta y el PSOE se abstuvo. Para MÉS, esta posición "evidencia la falta de compromiso de las dos formaciones con la aplicación de medidas concretas para frenar la masificación turística".