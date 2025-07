PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Sa Pobla presentará alegaciones para modificar el proyecto del tren Sa Pobla-Alcúdia, anunciado por parte del Govern de Prohens el pasado 28 de mayo, y que está en fase de exposición pública.

En nota de prensa, MÉS per Sa Pobla ha informado que desde el anuncio por parte del Govern de Prohens, el 28 de mayo, MÉS per Mallorca trabaja con la agrupación local para presentar una batería de alegaciones para modificar el proyecto del tren sa Pobla-Alcúdia.

Paralelamente, se ha anunciado una convocatoria ciudadana contraria al trazado del tren hasta Alcúdia, propuesto por el PP, para este jueves, 3 de julio, a las 20.30 horas, en la plaza Mayor de Sa Pobla. El encuentro coincide con el pleno municipal de julio.

MÉS per Sa Pobla, el único partido que recoge en el programa electoral de las elecciones 2023 la reivindicación histórica de alargar el tren hasta Alcúdia, mantiene una postura crítica en cuanto a las "formas en que el Govern ha comunicado, negociado y presentado el proyecto a la ciudadanía, dejando al margen los intereses de Sa Pobla", ha manifestado la agrupación soberanista.

En este sentido, el partido municipal ha configurado un grupo de trabajo para hacer propuestas "reales, factibles y de mejora" al proyecto actual. "Haremos llegar vía alegaciones todo aquello que no han escuchado de nuestro pueblo en una fase previa, como sí que han hecho por Alcúdia", ha expresado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sa Pobla y portavoz de MÉS per Sa Pobla, Antoni Simó Tomàs. El periodo de alegaciones acaba el 18 de agosto.

TRAZADO Y SUELO RÚSTICO

Sin restar importancia al papel fundamental para la movilidad sostenible del tren para Mallorca, MÉS per sa Pobla ha reivindicado la necesidad de contar con "unas infraestructuras ferroviarias que respondan realmente a las necesidades del municipio".

"Este no es el tren que quiere MÉS per sa Pobla. Queremos un trazado más respetuoso y aterrizado a la realidad, no un plano hecho desde Palma", han expuesto desde la formación.

Desde MÉS se defiende un modelo de transporte público "valiente, sostenible y territorialmente adecuado".

En este sentido, se propone un planteamiento alternativo que incluya una estación más próxima al casco urbano y un sistema de tranvía que conecte eficazmente el pueblo con la red ferroviaria.

El portavoz soberanista también ha manifestado su descontento con el pacto PP-Vox que, según ha criticado, "da carta blanca a la construcción en rústico de las áreas de transición sin haber agotado antes el suelo urbano o urbanizable disponible".

"Podemos escandalizarnos por una infraestructura que responde a un interés general, lo que no podemos hacer es ponernos de perfil ante tanta destrucción del territorio por un interés particular, que especula y turistiza nuestro territorio. Esto no puede obviarse", ha remarcado Tomàs.