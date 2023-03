MÉS pide a Alicia Homs que aclare su postura respecto a la condena a Valtònyc y el PSIB desmiente un "veto" al rapero

PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamado este miércoles a la eurodiputada balear Alicia Homs, del PSIB, que aclare su postura respecto a la condena a Valtònyc, por un supuesto "veto" al rapero, que el PSIB niega, en la inauguración de una exposición en Bruselas organizada por la socialista.

En un comunicado, MÉS ha trasladado su apoyo a Valtònyc "ante el intento de veto de la eurodiputada del PSIB", mientras que el partido socialista lo ha calificado de "noticia falsa".

El incidente se enmarca en la inauguración de una exposición sobre las camareras de piso, a la que asistió el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela.

En sus redes sociales, Valtònyc ha señalado que no le quisieron "acreditar teniendo invitación de la artista", Laura Marte, pero que él consiguió entrar "por otra vía".

Esa otra vía sería el expresidente catalán Carles Puigdemont, con quien Valtònyc ha publicado una fotografía en la exposición, dentro de una de las salas del Parlamento Europeo.

"Aquí dijeron a la artista que hasta que yo no me marchase no comenzaría el acto. Decidí marcharme porque mi intención era dar apoyo a las 'Kellys', no impedir ni bloquear nada", ha escrito el mallorquín.

EL PSIB LO DESMIENTE

El PSIB, por su parte, ha asegurado que es falso que vetara al rapero. Fuentes socialistas consultadas por Europa Press han asegurado que no es cierto que no concediera la acreditación y que de hecho el mallorquín "en ningún momento se puso en contacto con el PSOE".

Así, el PSIB asegura que "es falso que se vetase la entrada a Valtonyc". El partido ha razonado que "cualquier persona con acreditación de entrada al Parlamento Europeo puede visitar la exposición", y argumenta que las fotografías que se han difundido así "lo demuestran".

Además, inciden en que un eurodiputado "no tiene potestad para retirar la acreditación un visitante", y que "sólo los servicios autorizados por el Parlamento pueden hacerlo". "Y no fue el caso", han apostillado.

El PSIB ha lamentado la difusión de esta información porque ha "desviado la atención del objetivo de la exposición: reivindicar en Europa los derechos de las camareras de piso".

Por su parte, Kellys Unión Balear ha declarado que "lo importante es la exposición, las kellys" y que como entidad no invitaron "a nadie".

APESTEGUIA SEÑALA AL PSIB

En un comunicado, MÉS ha lamentado lo ocurrido y ha cuestionado la postura del PSIB sobre la sentencia a Valtònyc. "Con el PSIB y la condena a Valtònyc hemos pasado de ver cómo pedían su absolución a ver cómo le intentan expulsar del Parlamento Europeo", ha criticado.

El candidato de MÉS a la presidencia del Govern ha recordado que tanto Francina Armengol como Pedro Sánchez criticaron la 'Ley Mordaza' y mostraron su apoyo a Valtònyc después de hacerse pública la condena en prisión.

Por ello, Apesteguia ha reclamado a Sánchez y Armengol que actúen y se disculpen públicamente por la actitud "vergonzosa e irresponsable" de su compañera de partido en la Eurocámara.