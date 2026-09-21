MÉS pide que la gestión de los aeropuertos sea competencia del Govern tras las manifestaciones contra las ampliaciones

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. - EUROPA PRESS

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha reclamado este lunes que la gestión de los aeropuertos de las Islas sea competencia del Govern y que se "expulse a Aena".

El ecosoberanista ha pedido en rueda de prensa la competencia de la gestión aeroportuaria, pero con un Govern "valiente" que quiera "transformar el modelo económico".

Apesteguia se ha referido a las manifestaciones contra la ampliación de los aeropuertos que han tenido lugar en Palma y Eivissa este domingo y ha afirmado que fueron "ejemplares" y que el principal reclamo era la autogestión aeroportuaria.

Han sido concentraciones que "han plantado cara ante los intereses de los poderosos, representados por Aena, que aún tiene una parte importante de capital público", por lo que "debería atender a los intereses de la población", ha opinado.

Apesteguia ha señalado que los manifestantes defendían poder vivir dignamente en sus casas, llegar a final de mes o desarrollar su actividad económica. "Se trataba de manifestarse a favor de la vida y en contra de los intereses particulares de algunos", ha indicado.

Según ha considerado, Aena "trabaja sobre todo para repartir dividendos entre sus accionistas" y es "triste" que la empresa "defienda" a los poderosos.

El mallorquinista ha destacado que ha instado a "expulsar" a Aena con el objetivo de "revertir" la situación en Baleares y ha pedido que el Govern gestione los aeropuertos del archipiélago. "Hacen falta instituciones con capacidad de decidir en nuestros aeropuertos y que haya personas que crean en otro modelo económico", ha asegurado Apesteguia.

En esta línea, ha insinuado que el actual Govern "pretende mantener un modelo económico" como el actual y que el Ejecutivo de Marga Prohens servirá "de poco" para la autogestión aeroportuaria.