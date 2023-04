MÉS pide el retorno de propiedades del Estado como Marivent o la Almudaina y que "se recuperen para el pueblo"

Los candidatos de MÉS per Mallorca, frente a la Almudaina.

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido este viernes que se recuperen varias propiedades del Ministerio de Defensa, Casa Real o Patrimonio del Estado que no tienen interés militar o su uso no está justificado, como la Almudaina o Marivent, entre otros.

El candidato de la formación a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha indicado que es "de justicia" recuperar estos espacios patrimoniales para el pueblo de Mallorca.

En concreto, los ecosoberanistas han reclamado el retorno también de la Casa Emili Darder, el Fortí d'Illetes, la Base Naval del Puerto de Sóller, así como los cuarteles de Inca, Esporles y Palma, tanto el de Avenidas como el de Son Tous, y el Polvorín del Puig de Santa Magdalena, entre otros.

"Tenemos que recuperar estos espacios y avanzar en medidas de gestión para un cambio de usos que resulte útil para la ciudadanía de Mallorca", ha argumentado Apesteguia.

Por su parte, el candidato de la formación al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha recordado que el caso de Marivent es "especialmente paradigmático" porque, como ha apuntado, "implica la ocupación irregular de las instalaciones por parte de la Casa Real".

En un comunicado, MÉS ha recordado que cuando en 1966 la viuda de Ioannes Saridakis, Annunziata Marconi, donó el palacio a la diputación provincial lo hizo con la condición de que el palacio fuera un museo abierto y que, excepcionalmente, pudiera ser empleado como residencia para jefes de Estado extranjeros.

"Durante años, la familia real española ha sacado provecho de Marivent, no solo ocupando el inmueble de manera gratuita y a expensas de la ciudadanía de Baleares, sino que ha aprovechado el espacio para hacer negocios y enriquecerse", ha argumentado Alzamora.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Palma, Neus Truyol, ha invitado al resto de formaciones políticas que se consideran republicanas y que en varias ocasiones "han tumbado" iniciativas de MÉS per Mallorca para la recuperación de estos espacios a apoyar su propuesta.

"La connivencia de los partidos autoproclamados republicanos con la derecha y la extrema derecha ha impedido una y otra vez que propuestas de justicia y reparación puedan salir adelante. No se entiende que partidos que dicen estar a favor de la República voten a favor de la Monarquía, ha apuntado Truyol.

AVANCES EN MEMORIA DEMOCRÁTICA

MÉS per Mallorca ha adelantado igualmente dos ejes fundamentales que, a su juicio, deberían marcar las políticas de memoria democrática durante la próxima legislatura.

Así, los ecosoberanistas instan a desarrollar un Plan anual de exhumación y localización de fosas "hasta que no quede ninguna víctima sin identificar", mientras que proponen crear un memorial democrático de las Islas, que centralice el reconocimiento de las víctimas que han luchado por los valores e instituciones democráticas, que cree un banco audiovisual de testimonios y que promocione actividades y estudios.