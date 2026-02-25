MÉS presentará iniciativas en los ayuntamientos de Mallorca para rechazar la zona única escolar

Reunión de la Asamblea Municipalista de MÉS per Mallorca
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 13:41
PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca presentará mociones en los ayuntamientos de la isla para rechazar la zona única de escolarización prevista por el Govern para el curso 2026-2027.

Así se acordó en una reunión de la Asamblea Municipalista de la formación este martes en la que regidores y alcaldes de MÉS debatieron cómo puede afectar a los pueblos esta decisión.

Según ha informado el partido en una nota de prensa, la Asamblea considera que la zona única escolar no responde a criterios pedagógicos ni de equidad, sino que puede convertirse en un nuevo mecanismo de segregación escolar.

A su entender, la medida favorecerá la concentración del alumnado en determinados centros por parte de familias con más recursos y capacidad de desplazamiento, mientras que otros colegios, especialmente en zonas más vulnerables, podrían sufrir una mayor segregación.

"Es un retroceso para nuestro sistema educativo público y un ataque directo a la igualdad de oportunidades", han advertido los ecosoberanistas.

La presidenta de la Asamblea Municipalista, Angelina Pérez, ha afirmado que la zona única "incrementará la desigualdad y pondrá en riesgo el ascensor social que ha sido el sistema educativo público".

Según Pérez, esta preocupación es compartida por la comunidad educativa y por las federaciones de familias, que también han criticado la "falta de participación y diálogo" en la elaboración del proyecto.

Igualmente, ha lamentado las últimas decisiones adoptadas por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, como el adelanto de las oposiciones docentes o la implementación de la zona única.

"Medidas que se han impuesto sin negociación y que afectarán directamente la vida cotidiana y la conciliación de muchas familias mallorquinas", ha sostenido.

