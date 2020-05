MÉS propone al Ayuntamiento de Llucmajor que destine el superávit a ayudas para familias y empresas

La regidora de MÉS per Llucamajor, Maria Barceló.

La regidora de MÉS per Llucamajor, Maria Barceló. - MÉS PER LLUCMAJOR

PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Llucamajor ha presentado una plan al Ayuntamiento con hasta 30 medidas para afrontar los efectos de la crisis causada por el coronavirus, entre las que se incluye que se destine el superávit a ayudas para familias, autónomos y empresas.

En una nota de prensa, el partido ha explicado este miércoles que el documento está dividido en seis grandes bloques encaminados a reforzar los servicios sociales, reducir el impacto económico sobre familias y sector económico local, mejorar la comunicación, el buen gobierno, proteger al personal municipal y mejoras de movilidad.

Entre otras iniciativas, el partido propone que el Ayuntamiento de Llucmajor haga uso del superávit municipal de 2019 de 8,7 millones para ayudar directamente a familias, autónomos y empresas. En este sentido, la portavoz de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, ha considerado que "la situación actual del municipio es favorable".

Barceló ha afirmado que el Ayuntamiento de Llucmajor debe decidir de forma urgente qué línea seguirá para ayudar. "También pedimos que se flexibilice el pago de impuestos como el IBI, los de vehículos de tracción mecánica o bonificaciones de otras tasas como las de residuos u ocupación de vía pública o la compensación de los abonos de las piscinas", ha apuntado.

Aparte de estas iniciativas, MÉS ha pedido que se incrementen "las partidas destinadas a ayudas para necesidades urgentes y compra de alimentos". "Un incremento que debe ejecutarse de forma inmediata visto que la partida presupuestaria está agotada completamente", ha dicho Barceló.

Desde MÉS per Llucmajor han subrayado que muchas de las propuestas van encaminadas a reforzar el departamento de Servicios Sociales. Así, el partido ha propuesto contratar cinco trabajadores sociales más y los educadores de calle que sean necesarios en estos momentos. "No consideramos adecuado que el Ayuntamiento no disponga de ningún educador social dentro de la plantilla municipal", han recalcado.

Asimismo, entre las propuestas figura conseguir "un pueblo pensado para la gente que vive, los niños, los ancianos, los negocios, los deportistas y los peatones". Ante esta situación, han solicitado destinar carriles de vehículos a peatones, liberar tráfico en calles secundarias, cerrar calles para los coches y destinar más espacio público peatonal.