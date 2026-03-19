MÉS propone que la ley de proyectos estratégicos duplique el ITS, blinde el catalán y palie los efectos de la guerra

Archivo - El diputado y portavoz de Més per Mallorca Luis Apesteguia, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 7 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto que el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos duplique el impuesto de turismo sostenible (ITS), blinde el catalán y ayude a paliar los efectos económicos de la guerra en Irán.

Esos son, en líneas generales, algunos de los temas sobre los que versan las enmiendas que los ecosoberanistas han registrado en el Parlament para que se debata su posible introducción al texto legal.

Algunas de estas medidas, según ha informado el partido en un comunicado, van dirigidas a hacer frente al incremento del coste de la vida derivado de la escalada bélica en Oriente Medio.

En concreto, tratan de brindar apoyo a las personas desempleadas, a las dependientes, a las familias con niños y a los beneficiarios del bono social térmico, la renta social garantizada o la renta de emancipación.

En materia de vivienda los ecosoberanistas tratarán de introducir la creación de la garantía de vivienda social como una prestación de carácter finalista para aquellas personas que, aún cumpliendo todos los requisitos, no pueden acceder a una vivienda pública "por culpa de la administración.

La formación también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de duplicar el ITS para dedicarlo a la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria y la artesanía.

También que los fondos recaudados a través de este impuesto puedan dedicarse a la amortización de la oferta turística obsoleta, al acceso a la vivienda y al aprendizaje y al impulso del uso social del catalán. Además, plantean acotar el fin de la temporada turística baja del 30 de abril al 15 de marzo.

En el ámbito de la lengua catalana, MÉS per Mallorca quiere recuperar los artículos que fueron derogados de la ley de comercio y que garantizaban la no discriminación de los catalanoparlantes en los establecimientos.

Otra de las enmiendas, además, modifica la ley de salud y la de función pública para facilitar el aprendizaje del catalán de los recién llegados y garantizar el uso del la lengua propia de Baleares por parte de la administración y los funcionarios.

En el ámbito de la educación, los ecosoberanistas han propuesto un precio máximo o tarifas reguladas para las actividades complementarias de los centros educativos sostenidos con fondos públicos que se ofrezcan fuera de las horas lectivas gratuitas del primer ciclo de educación infantil.

También han incluido que la administración educativa regule el servicio de transporte escolar y del transporte discrecional para actividades escolares.

Finalmente, otras de las enmiendas pretende modificar el régimen sancionador para los vehículos sin conductor, con el objetivo de endurecerlo, y suprimir todos los títulos y artículos del decreto ley de proyectos estratégicos.