MÉS propone una moratoria a viviendas de lujo y más tributación a la compra de inmuebles para usos no residenciales

Archivo - Obras en bloques de viviendas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament con una quincena de medidas en materia habitacional entre las que destacan una moratoria a la construcción de viviendas de lujo, aumentar los impuestos que se pagan en la compra de inmuebles para usos no residenciales y la prohibición de compra de viviendas a no residentes.

Uno de los ejes de la iniciativa, según han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, es reducir la presión de las adquisiciones de viviendas para usos no residenciales.

Por eso, la formación propone revisar el impuesto de transmisiones patrimoniales para incrementar la tributación de estas compras y reclamar al Gobierno central los cambios normativos necesarios para prohibir la compra de viviendas por parte de no residentes.

La iniciativa ,que firma el diputado Ferran Rosa, también plantea reorientar la actividad inmobiliaria hacia la rehabilitación y la construcción de viviendas plurifamiliares.

Con este objetivo, la PNL pide impulsar una moratoria de viviendas de lujo y prohibir la construcción en suelo rústico. La propuesta defiende que el sector tiene que dar respuesta a las necesidades de las personas que viven en las Islas, en lugar de priorizar operaciones que agravan la presión sobre los precios y el territorio.

Rosa ha denunciado que, desde la llegada de Marga Prohens al Govern, los alquileres han aumentado un 30 por ciento y los precios de venta un 40 por ciento y lo ha atribuido a "no haber tomado ninguna medida ante la especulación que incluso ha negado que exista cuando la realidad es más que evidente".

Ante esta situación, el de MÉS ha reclamado al Govern que declare Baleares zona de mercado residencial tensionado para aplicar medidas de contención de los alquileres y dar respuesta a las subidas inasumibles que sufren miles de personas.

La PNL también exige poner en marcha el servicio de acompañamiento en materia de vivienda prevista en la ley autonómica, con asistencia jurídica gratuita a los inquilinos ante los abusos, y garantizar alternativas habitacionales en caso de desahucio.

La iniciativa apoya, además, a las medidas para acabar con el fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones y el fin a las ventajas fiscales de las sociedades dedicadas a la inversión inmobiliaria, conocidas como Socimi.

Para ampliar el parque público, MÉS ha exigido incrementar notablemente el presupuesto de inversión del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), tanto para comprar viviendas como para construir, y ampliar las posibilidades de adquisición preferente de la Administración mediante los derechos de tanteo y retracto.

La PNL también reclama que los inmuebles inscritos en el Registro de viviendas vacías de grandes tenedores se destinen a alquiler social y reclama al Gobierno central que desarrolle urgentemente las viviendas protegidas de Son Busquets además de instarlo a transferir al Ibavi el patrimonio de la Sareb ubicado en el archipiélago.