MÉS y PSIB acusan a Galmés de cerrar en falso el caso Bestard con un nuevo protocolo de uso de los coches oficiales

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y el PSIB han acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de cerrar en falso el caso Bestard con un nuevo protocolo sobre el uso de los coches oficiales.

En sendos comunicados, ambas formaciones se han referido a una instrucción que ha elaborado la institución insular y que, entre otras cuestiones, obliga a que todos los coches vayan rotulados, a excepción de los que llevan a menores tutelados, y se siga un exhaustivo registro, según ha publicado este lunes el diario 'Última Hora.

Por parte de MÉS per Mallorca, la portavoz en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que el problema nunca ha sido la ausencia de normas, sino que el PP ha permitido que se incumplieran las que ya existían.

"Si el PP hubiera hecho cumplir el Código Ético del Consell, hoy no haría falta inventar ningún protocolo nuevo. Lo que falla no es la regulación, sino la voluntad política de exigir responsabilidades a sus socios de gobierno, ha afirmado Perelló.

En este sentido, la portavoz ha remarcado que "cuando una norma no se aplica, la solución no es escribir otra sino asumir responsabilidades".

MÉS per Mallorca ha recordado que el mismo Código Ético de la institución insular ya establece de manera clara que los vehículos oficiales solo se pueden utilizar por motivos relacionados con las responsabilidades del cargo y que el uso indebido de recursos públicos constituye una infracción muy grave.

Por este motivo, la formación considera que el anuncio del nuevo protocolo es una "confesión implícita2 que el gobierno de Galmés ha sido incapaz de hacer cumplir sus propias normas y que ahora pretende sustituir las responsabilidades políticas por un simple cambio administrativo.

"Este protocolo es un parche. Lo que tocaba era actuar cuando se conocieron los hechos, exigir responsabilidades y hacer cumplir el Código Ético. En lugar de esto, el PP ha protegido a Pedro Bestard durante semanas y ahora pretende vender como una solución lo que solo es una operación de maquillaje", ha asegurado la portavoz.

MÉS per Mallorca ha insistido en que la confianza de la ciudadanía en las instituciones no se recupera "acumulando protocolos después de los escándalos", sino aplicando las normas existentes con rigor, especialmente cuando afectan a los miembros del mismo gobierno.

"Las instituciones no necesitan más papel. Necesitan gobernantes que cumplan las normas y presidentes que hagan cumplir el Código Ético sin mirar el carné del partido de los infractores. El problema no era la falta de un protocolo. El problema ha sido un vicepresidente abusando de su cargo y la falta de valentía del presidente para actuar ante un caso evidente de incumplimiento", ha concluido Perelló.

Desde el PSIB, la portavoz, Catalina Cladera, ha manifestado que esta "maniobra" es una "patada hacia delante" para evitar asumir responsabilidades políticas tras haberse acreditado el uso indebido de tres coches del servicio oficial por parte de Bestard.

Cabe recordar que el Grupo Socialista, junto a MÉS y El PI han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario del Consell, todavía sin fecha, para que el presidente Galmés dé alguna explicación.

Para Cladera, Galmés "pretende hacer ver que el problema es la falta de protocolo, cuando lo que ha pasado es mucho más grave, ya que se han utilizado recursos públicos para fines personales y de partido, y esto exige responsabilidades inmediatas".

La socialista ha acusado al presidente insular de instrumentalizar la Comisión de Transparencia y de "esconderse" detrás de informes técnicos y rebajar la gravedad del caso. "Los informes de la secretaria técnica son demoledores y describen unos hechos que no se pueden tapar con un reglamento improvisado", ha afirmado.

La portavoz socialista ha insistido en que "no se puede seguir hacia delante sin ver qué ha pasado". Según Cladera, "la transparencia, la ética, el honor y la dignidad de la institución exigen que el presidente actúe y haga dimitir o cese a Bestard".

Para la socialista, el Consell no necesita un reglamento nuevo, sino que Galmés "asuma su responsabilidad y ponga fin a este escándalo".