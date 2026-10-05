MÉS reclama al Consell reforzar la red contra violencias machistas y completar las 30 viviendas del Proyecto Aurora

MÉS per Mallorca exige al PP explicaciones tras la eliminación de un programa de salud mental a estudiantes - MÉS PER MALLORCA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca defenderá en el próximo pleno del Consell una moción para reforzar y ampliar los servicios públicos de atención a las mujeres que afrontan violencias machistas.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado la formación, que ha detallado que la iniciativa plantea cinco medidas concretas para mejorar la atención en toda la isla, adaptar los recursos a situaciones de especial vulnerabilidad y completar las 30 viviendas comprometidas en el Proyecto Aurora.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha defendido que la red de recursos de atención "no puede ser estática", a lo que ha añadido que las necesidades de las mujeres cambian y los servicios públicos "se tienen que adaptar".

Perelló ha remarcado que "una mujer tiene que poder acceder a un recurso adecuado viva donde viva y sea cual sea su situación".

La propuesta se fundamenta, entre otros datos, en la actividad registrada por los propios servicios insulares. Durante los primeros nueve meses de 2026, el Centro de Información de la Mujer ha contabilizado 847 atenciones, de las cuales 780 corresponden a casos nuevos, y ha realizado un total de 247 derivaciones al Servicio de Atención Psicológica.

Uno de los principales objetivos de la moción es acercar la atención psicológica y la asesoría jurídica especializada a más municipios. MÉS considera que el acceso a los recursos no puede depender del lugar de residencia y reclama incrementar la presencia y disponibilidad de estos servicios en la Part Forana.

La consellera de MÉS per Mallorca Rosa Cursach ha señalado que "acercar los servicios también permite mejorar la detección". "Cuando ponemos recursos especializados al alcance de todas las mujeres, facilitamos que situaciones de violencia que podían quedar ocultas entren dentro de los circuitos que permitan afrontarlas de manera más adecuada", ha puntualizado.

Asimismo, la moción pone especial atención en las mujeres que, además de la violencia machista, se encuentran en situaciones de sinhogarismo o de consumo activo de sustancias.

MÉS advierte que estas circunstancias dificultan el acceso a los circuitos ordinarios, por lo que propone crear dos servicios especializados con atención integral coordinada con los recursos sociales, sanitarios, de vivienda y de drogodependencias.

La propuesta también reclama una mayor implicación del Consell en las mesas municipales de coordinación contra las violencias machistas mediante soporte técnico a los Ayuntamientos.

La formación exige que se cumpla de manera definitiva el compromiso adquirido con el Proyecto Aurora. Esta red, presentada en 2023, contemplaba hasta 30 viviendas distribuidas por Mallorca para mujeres víctimas de violencias machistas y sus hijos, con una capacidad prevista de hasta 101 plazas. Sin embargo, según recoge la moción, tres años después de su anuncio solo hay entre 15 y 19 viviendas operativas.