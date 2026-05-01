MÉS se reivindica como el partido de un pueblo que quiere tener las herramientas para vivir bien

El coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca se ha reivindicado este viernes, en su tradicional comida del Primero de Mayo en la ermita de Sant Miquel de Campanet, como el partido que representa a un pueblo que quiere tener las herramientas para vivir bien.

El coordinador de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha lamentado ante los aproximadamente 200 asistentes que la actual realidad no permita vivir bien con un trabajo, lo que ha considerado como un hecho "inaceptable" y contra el cual se "rebela".

"Tenemos que ser personas que no nos resignemos a usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para conseguir que una persona que trabaja pueda llegar a final de mes", ha afirmado.

El líder de MÉS se ha reivindicado igualmente como los que creen que es inaceptable que una persona no puede tener una casa porque en los últimos diez años los precios han aumentado un 80 por ciento, mientras que los sueldos lo han hecho un dos por ciento.

"Somos la gente que dice que es inasumible que los sueldos de los altos directivos de las empresas sean 100 veces superiores a los de los trabajadores", ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado un salario mínimo interprofesional isleño. "¿Qué vale vivir en Mallorca y qué necesita su gente?", se ha preguntado.

Apesteguia ha reclamado que la política reparta la riqueza entre todos y no tenga que servir para que los mismos la acumulen porque entonces, ha reflexionado, "la economía no sirve por nada".

"Tenemos que ser contundentes y limitar la venta de casas a las personas que vienen aquí a especular o de vacaciones mientras la gente que vive aquí no pueda tener casa propia", ha concluido, reivindicando esta problemática como una lucha prioritaria: "Si no hay casa, no hay país, no hay gente".