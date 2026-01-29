MÉS reprocha al Govern que "aplace 'sine die'" el aumento salarial en la Fundación de Atención a la Dependencia

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió interviene en el Parlament. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha censurado que el Govern "incumpla" su acuerdo con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares, al "aplazar 'sine die'" la subida de sueldos pactada.

De este modo, la formación ecosoberanista ha señalado que el acuerdo alcanzado en 2025 en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) implicaba la mejoraba las condiciones laborales de estos trabajadores y supuso la finalización de la huelga indefinida que llevaban a cabo.

En un comunicado, MÉS per Mallorca ha argumentado que este suponía un primer incremento retributivo del 33,33%, que se haría efectivo "antes de día 31 de enero de este año".

"Esto no sucederá en vista a la comunicación que han recibido los trabajadores de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la que se expone este aplazamiento", han destado.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha criticado que es "la segunda vez" que la Conselleria "rompe un acuerdo con los trabajadores" de la fundación alcanzado en el Tamib.

"No hay ningún motivo administrativo para justificar esta demora. Es una cuestión de justicia y respecto a los trabajadores", ha remarcado.

En este sentido, Carrió ha destacado que a principios de noviembre del año pasado el Parlament aprobó, por unanimidad, estas mejoras y ha exigido a Fernández que "resuelva esta situación de manera inmediata".