MÉS sostiene que el Govern centra los refuerzos del TIB en los turistas y Mateo lo niega: "Vamos a seguir en esta línea"

Archivo - Un autobús del TIB en Mallorca. - CAIB - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa ha criticado que el Govern, a su parecer, centre los refuerzos del TIB en líneas que principalmente dan servicio a los turistas, como son las que conectan con Magaluf (Calvià) o el aeropuerto de Palma.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha negado estas acusaciones y se ha reafirmado en las medidas que su departamento está adoptando para tratar de mejorar el transporte público de Mallorca. "Vamos a seguir en esta línea", ha dicho en varias ocasiones.

Este intercambio de pareceres ha tenido lugar durante la comparecencia de Mateo en el pleno del Parlament de este martes para dar cuenta del cumplimiento de una moción que pedía al Govern medidas para garantizar que los residentes puedan hacer uso del transporte público, especialmente en aquellas líneas con mayor afluencia turística.

"Si usted se pasea por los pueblos o baja a la estación Intermodal se encontrará con los autobuses colapsados. Ya puede decir lo que le dé la gana y hacer los anuncios que le dé la gana, pero esta es la realidad que sufren los usuarios del transporte público. Sus anuncios no cambian la realidad, y la realidad es que los hechos no le acompañan", ha expuesto Rosa.

El ecosoberanista, además, le ha afeado que los refuerzos implementados en las líneas del TIB se hayan centrado en líneas como las de Magaluf o la del aeropuerto, que son utilizadas en buena parte por los visitantes, y otras con una elevada afluencia no hayan sido mejoradas.

"Esta es su apuesta, y después tiene la cara de decir que trabajan por los residentes", le ha echado en cara al conseller de Movilidad, a quien ha acusado "mentir" cuando dice que han aumentado un 50% el servicio del TIB.

Si eso fuese así, ha proseguido, no sucederían escenas como las "peleas para subir al bus" o los viajeros que van de pie "en un bus que circula a 80 o a 100 kilómetros por hora". "Para ver todo esto no hace falta que hable con ningún técnico, basta que deje el coche oficial y suba al bus", ha zanjado.

Mateo, por su parte, ha dedicado sus intervención a poner en valor las diferentes medidas puestas en marcha por su departamento a lo largo de la legislatura para mejorar el transporte público.

Uno de los objetivos principales "desde el primer día", ha asegurado, ha sido y sigue siendo "garantizar el transporte público para los residentes".

"Reforzamos el transporte público y trabajamos para mejorarlo, a la vez que tramitamos nuevos proyectos, todo pensando en los residentes y en ofrecer un transporte público que sea una alternativa real al vehículo privado, que ayude a descongestionar las carreteras y continuar avanzando hacia una movilidad más sostenible y segura", ha subrayado.

Como al Govern "le ocupa y le preocupa el bienestar de los ciudadanos", ha alegado, está en permanente contacto con los ayuntamientos de Mallorca "para mejorar los servicios de los ciudadanos". "Que no le quepa la más mínima duda al respecto. Se lo repito, vamos a seguir en esta línea", ha subrayado.