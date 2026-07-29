MÉS tacha de "fracaso" la política de residuos del Consell tras aprobar otros 41,5 millones para su gestión. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha tachado este miércoles de "fracaso" la política de residuos del Consell de Mallorca después de que el pleno haya aprobado una modificación de crédito de 41,5 millones de euros.

Según ha sostenido la formación en un comunicado, al inicio de la legislatura el PP prometió reducir la tarifa de residuos y, cuando esa promesa no se cumplió, defendió que la importación de residuos procedentes de Eivissa permitiría equilibrar económicamente el sistema.

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha considerado que la aprobación de esta modificación de crédito, que la formación identifica como una nueva aportación extraordinaria a Trime, demuestra que esa medida no ha servido para equilibrar económicamente el sistema.

La formación sostiene que el modelo actual es "ambientalmente insostenible" y "económicamente inviable", ya que Mallorca asume los impactos derivados de la importación de residuos de otra isla mientras el Consell continúa destinando decenas de millones de euros para sostener un sistema que, según ha recordado, el PP aseguraba que ya había estabilizado.

Asimismo, MÉS denuncia el "desequilibrio financiero" de la operación. Mientras el Consell de Mallorca acaba de aprobar una nueva aportación extraordinaria de 41,5 millones de euros, el Govern compensa con cinco millones anuales la recepción de los residuos procedentes de Eivissa.

La formación recuerda que este no es un hecho aislado. En noviembre de 2023 el gobierno insular ya aprobó una modificación de crédito de 43 millones de euros para evitar una subida de la tarifa de residuos y, a finales de 2024, se añadieron cerca de 19 millones más. Con los 41,5 millones aprobados este martes, las aportaciones extraordinarias del Consell a Tirme ya superan los 100 millones de euros durante esta legislatura, según MÉS.

Finalmente, MÉS ha lamentado que, mientras el PP continúa destinando más de 100 millones de euros a mantener un modelo que considera agotado, sigan sin ejecutarse las inversiones necesarias para reducir la generación de residuos, reforzar la recogida selectiva, impulsar el compostaje y avanzar hacia una economía circular que disminuya la dependencia de la incineración.