La Mesa de Lucha contra el Intrusismo se centrará en alojamientos turísticos, transporte, comercio e industria

Mesa de Lucha contra el Intrusismo en el Consolat de Mar - CAIB

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha la Mesa de Lucha contra el Intrusismo para coordinar e impulsar medidas para combatir la oferta ilegal en los alojamientos turísticos, en el comercio, en la industria, en el sector náutico y en el transporte.

Así lo ha explicado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en declaraciones a los medios este lunes después de presidir la constitución de este órgano, del que forman parte varias instituciones.

Según ha subrayado, después de Semana Santa se crearán los subgrupos de trabajo para fijar los objetivos en los diferentes sectores y establecer propuestas "que sean factibles".

La líder del Ejecutivo ha puesto como ejemplo el trabajo desarrollado por el Consell d'Eivissa en la lucha contra la oferta turística ilegal. "Queremos replicar este camino en todas las islas", ha agregado.

En la mesa participan la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en calidad de presidenta de la Mesa; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, así como representantes de las diferentes consellerias, los consells insulares, la Federación Balear de Entidades Locales (Felib) y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Se trata de un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y estudio, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional e impulsar políticas eficaces para prevenir, controlar y erradicar las actividades intrusivas en la comunidad autónoma.