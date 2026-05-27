La Mesa del Parlament rechaza crear una comisión de estudio sobre el descuento de residente, como pedía Més per Menorca

Archivo - El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, en rueda de prensa. - MÉS PER MENORCA - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha rechazado crear una comisión de estudio sobre el descuento de residente, tal y como había pedido Més per Menorca, con el objetivo de hacer una propuesta para mejorar su funcionamiento.

Así lo ha explicado el portavoz menorquinista, Josep Castells, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha lamentado que los miembros de PP y Vox en la Mesa hayan votado en contra de crear esta comisión.

En este sentido, ha criticado este voto en contra, a pesar de que en la Junta de Portavoces sí se logró mayoría para crear la comisión, con los votos favorables de todos los grupos menos del PP.

El descuento de residente, según Castells, no funciona bien, los ciudadanos "casi no lo notan" y las compañías aéreas "abusan" de este descuento en las islas menores, como Menorca.

"Pensábamos que era posible alcanzar un acuerdo entre todos los partidos, a pesar de las diferencias ideológicas, pero ni PP ni Vox quieren", ha zanjado.