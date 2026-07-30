La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba un acuerdo para regular la movilidad interna voluntaria en Baleares

Miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad de Baleares. - CAIB

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad de Baleares ha aprobado este jueves por unanimidad un acuerdo que regulará la movilidad interna voluntaria en las gerencias territoriales del Servicio de Salud.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el acuerdo entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y se aplicará al personal estatutario fijo y al estatutario temporal interno que ocupe plazas vacantes en cualquier gerencia.

El pacto incluye un sistema homogéneo que garantiza unos criterios uniformes en diferentes gerencias, así como un marco regulador común aplicable en todas ellas y garantiza que los procedimientos se gestionen a través de un mecanismo ágil, transparente y objetivo.

Según lo acordado, los procesos de movilidad interna voluntaria se iniciarán mediante una resolución en la que se especificarán las categorías afectadas y el número de plazas convocadas, el servicio, la unidad a la que pertenecen y las principales características de plazas ofertadas.

Para establecer un orden de prelación entre los aspirantes, se ha implantado un baremo que otorga un peso especial a la antigüedad de los trabajadores en la categoría que ocupan y en la unidad donde trabajan.