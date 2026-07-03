La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba una oferta de empleo público del IBSalut con 705 plazas para 2026. - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este miércoles la oferta de empleo público (OEP) correspondiente al año 2026, con un total de 705 plazas de personal estatutario dependiente del IBSalut.

En concreto, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, son 598 plazas a las que se puede optar por turno libre y 107 son de promoción interna.

Desde la Conselleria han destacado que de las 598 plazas que se convocarán por turno libre, más de la mitad (340) corresponden a la tasa adicional y 258 corresponden a la tasa de reposición (cuando los puestos de trabajo quedan desprovistos por diversos motivos, como pueden ser jubilaciones o excedencias).

El tipo de categorías profesionales que cuentan con más plazas en esta oferta son celadores, con 121 puestos; técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, con 104; auxiliares administrativos, con 80, o enfermeros, con 76.

En cuanto a los facultativos especialistas de área, se convocan 61 plazas de 26 especialidades, como son, por ejemplo, las 6 de análisis clínicos, 5 de anestesista de reanimación, 5 de dermatología y venereología, 5 de medicina interna y 5 de urología.

También se convocan 15 plazas de psicólogo clínico, 16 de médicos de emergencias, 28 de técnicos especialistas de laboratorio, 23 de técnicos especialistas en sistemas y tecnologías de la información y 20 de trabajadores sociales, entre otros.

Con la aprobación de este viernes en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad, el IBSalut y los sindicatos con representación han autorizado la convocatoria de los procesos selectivos correspondientes para ejecutar la oferta. Este acuerdo se elevará próximamente al Consell de Govern para que lo ratifique.

Esta oferta de empleo se añade a las correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 del IBSalut por las que se convocaron 3.101 plazas más (578 pertenecientes a la oferta de 2023, 744 pertenecientes a la oferta de 2024 y 1.779 a la de 2025).

REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD

La aprobación de esta oferta por parte de la Mesa Sectorial de Sanidad permitirá reducir la temporalidad del empleo público, uno de los objetivos del Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos.

Así, el objetivo del IBSalut, con estas medidas, es establecer un marco adecuado para garantizar la estabilidad laboral de los profesionales y ofrecer soluciones a la temporalidad laboral de unas plazas que responden a necesidades permanentes.