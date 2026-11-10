Mesquida (PP) destaca la necesidad de facilitar la construcción para afrontar el problema de la vivienda

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Menorca, Joan Mesquida, ha asegurado este martes que su formación impulsará un plan para aumentar la construcción de vivienda y facilitar el acceso a un hogar mediante la movilización de suelo, la reducción de la burocracia y la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado.

"Nuestro objetivo es construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura, a un ritmo de 250.000 viviendas al año, para hacer frente al déficit de oferta que existe actualmente. La vivienda se ha convertido en el principal problema para nuestros jóvenes y familias y necesitamos aumentar la oferta. Para ello tenemos que facilitar que se construya, reducir los tiempos administrativos y contar con quienes conocen de primera mano el sector de la construcción", ha señalado Mesquida, tras reunirse este martes con representantes de la Fundación Laboral de la Construcción.

El 'popular' ha destacado que una de las principales medidas del plan del PP será una nueva Ley del Suelo que permita agilizar los desarrollos urbanísticos y reducir a la mitad los tiempos. "No se trata de crecer sin control ni de ocupar territorio sin planificación. Se trata de facilitar el desarrollo del suelo que ya está previsto para vivienda y conseguir que los proyectos que cumplen con la normativa puedan hacerse realidad en unos plazos razonables", ha explicado.

Durante la reunión, Mesquida ha hecho hincapié en la importancia de incorporar al sector privado a la solución del problema de la vivienda.

"La administración no puede asumir por sí sola la construcción de nueva vivienda a precios accesibles. Desde el PP no criminalizamos a ningún sector, como sí hace la izquierda. Tenemos claro que hay que apostar también por la colaboración público-privada e implicar al sector privado en las soluciones al problema de la vivienda", ha afirmado.

De la misma forma, ha defendido que las administraciones deben poner las condiciones necesarias para que los proyectos puedan desarrollarse, mientras que el sector privado debe poder aportar su capacidad de inversión, gestión y construcción.

"La administración tiene que facilitar suelo, reducir trámites y dar seguridad jurídica, y tenemos que contar con las empresas que tienen la capacidad y el conocimiento para construir. Si queremos aumentar la oferta, necesitamos que todos los que pueden aportar a la solución trabajen juntos", ha subrayado.

Mesquida ha puesto en valor además la necesidad de escuchar a los profesionales para conocer las dificultades que existen actualmente para desarrollar nuevos proyectos.

"Hoy hemos querido escuchar al sector porque no se puede hacer política de vivienda de espaldas a quienes tienen que construir las viviendas. Necesitamos conocer sus dificultades y poner soluciones encima de la mesa", ha añadido.

Mesquida ha anunciado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, durante los primeros cien días de legislatura el PP impulsará una nueva Ley del Suelo, una ley para permitir el desalojo de okupas en 48 horas y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

Asimismo, la primera Conferencia de Presidentes que celebre el nuevo Gobierno tendrá como punto principal el plan de vivienda, incorporando también a la Federación Española de Municipios y Provincias para implicar a los ayuntamientos.

"La vivienda será una prioridad desde el primer día. Hay que dar la vuelta a todas las políticas que nos ha traído la peor crisis de vivienda de nuestra historia. Es el cambio más urgente y el que más necesita nuestro país. Revertir el fracaso en vivienda en este gobierno será el mejor éxito de un gobierno con Feijóo como presidente", ha concluido Mesquida.