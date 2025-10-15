Miles de personas salen a la calle en Palma en apoyo a Palestina

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a la calle en Palma este miércoles en apoyo a Palestina y para pedir el boicot a Israel en un manifestación convocada coincidiendo con la huelga general por la misma causa.

La marcha, convocada por Coordinadora Obrera Sindical (COS), STEI CGT y otros colectivos y sindicatos, ha comenzado en la plaza de España a las 18.30 horas y ha discurrido por las calles de la ciudad a gritos de "Desde el río hasta el mar, Palestina libertad".

Un poco más tarde, en la plaza del Olivar, más de un centenar de personas se han concentrado para reclamar la libertad del pueblo palestino y que éste tenga participación en la reconstrucción tras el acuerdo de alto el fuego.

En esta concentración, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, el secretario general en Baleares del primer sindicato, Pedro Homar, ha calificado de positiva la respuesta de la ciudadanía ante la huelga general.