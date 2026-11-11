Miles de personas salen a las calles de Palma en la manifestación de la huelga general por la vivienda - EUROPA PRESS

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de Palma la tarde de este miércoles para participar en la manifestación de la huelga por la vivienda y los salarios dignos.

La movilización ha arrancado sobre las 18.30 horas desde la plaza de España y se suma a las que tendrán lugar en Ciutadella, Maó, Eivissa y el resto de España. Esta mañana, 1.700 personas han participado en una marcha educativa en la capital balear.

La protesta, en la que participan representantes de todos los sindicatos que se han sumado a la convocatoria de huelga, discurrirá por las Avenidas y la Rambla hasta llegar al Born.

Los sindicatos, que han cifrado este mediodía el seguimiento alrededor del 48 por ciento en Baleares, han confiado en que las manifestaciones sean masivas. Desde CCOO y UGT han atribuido los datos a las circunstancias económicas de los trabajadores y, en algunos sectores, a unos servicios mínimos excesivos.

En concreto, en transportes el seguimiento se ha situado hasta el mediodía en el 100 por 100 en SFM y TIB, en 80 por ciento en EMT y en 60 por ciento en el aeropuerto. En educación, de acuerdo con datos del Govern, la huelga ha registrado un seguimiento del 14,9% en el conjunto de Baleares. El seguimiento ha sido del 5,8% en el ámbito sanitario y entre el conjunto de empleados de la administración autonómica, el porcentaje se ha elevado hasta el 11,7%.

En la administración estatal, Correos, con un 60 por ciento, es el organismo que anota mayor seguimiento, seguido de Sepe, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social (30 por ciento) y la Agencia Tributaria (25 por ciento).

En cuanto al comercio, los sindicalistas han reconocido el bajo seguimiento aunque, según los recorridos que han hecho durante la mañana, muchos no han secundado los paros no por no compartir las reivindicaciones sino, como muchos trabajadores, por motivos económicos. La hostelería, en plena temporada baja, está registrando también bajo seguimiento.

Por su parte, las patronales han calificado de normalidad la jornada y han cifrado la incidencia como "mínima" tanto en las pequeñas y medianas empresas, en el sector hotelero y autónomos.

PIQUETES E INCIDENCIAS

La jornada de huelga ha arrancado con piquetes informativos y con algunas incidencias cuando la Policía Nacional ha impedido a un grupo de jóvenes, algunos con el rostro oculto, cortar la avenida Adolfo Suárez de Palma a primera hora de este miércoles.

Este mismo grupo, momentos antes había cortado momentáneamente la avenida Alexandre Rosselló, tras lo cual se han dirigido hacia Adolfo Suárez con la intención, de nuevo, de cortar la circulación.

Por otra parte, los aeropuertos de Baleares han registrado esta jornada de huelga una decena de cancelaciones. En concreto, el aeropuerto de Palma ha anotado hasta siete cancelaciones en las llegadas de Madrid, Barcelona y el resto de islas y otras tres cancelaciones en las salidas hacia Madrid, Maó y Eivissa.