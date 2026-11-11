Unas 1.700 personas del sector educativo se manifiestan en Palma por el derecho a la vivienda de docentes

La cabeza de la manifestación, a su paso por Costa de la Pols, en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.700 personas del sector educativo, según estimaciones provisionales de la Policía Nacional, se están manifestando este miércoles en Palma para reivindicar el derecho a la vivienda.

La manifestación ha contado con la participación de STEI, Xarxa 0-3, Sindicat de Llogateres, Unión Obrera Balear y el Sindicato de Vivienda de Palma, entre otras organizaciones y es la primera de las manifestaciones que acogerá Palma este miércoles con motivo de la huelga general.

El acto ha partido de la plaza del Tubo y ha pasado por Vía Roma, Ramblas, Costa de la Pols, Sant Miquel y plaza de España hasta finalizar en el parque de las Estaciones. Durante el recorrido, los participantes han lanzado cánticos como 'Profesoras y estudiantes, a la huelga general', 'Sector turístico, fuera de Mallorca' o 'Todo mi salario se va al propietario'.