Un millar de personas velará por la seguridad de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella

Archivo - Decenas de personas durante los Jocs des Pla en Ciutadella durante las Fiestas de Sant Joan, a 23 de junio de 2025, en Menorca - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía Local de Ciutadella, Diego Pastrana, ha cifrado este martes en un millar los efectivos que se movilizarán este año para las fiestas de Sant Joan .

El momento de mayor concentración de personas trabajando por la seguridad de la fiesta se vivirá este miércoles por la tarde con motivo de los Jocs des Pla, que reunirán un contingente de 450 efectivos.

"Somos equipos multidisciplinares que funcionamos como un reloj", ha destacado Pastrana, quien coordinará desde la sede del Centro de Coordinación de la Policía Local a todos los efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Emergencias, Cruz Roja, 061 y voluntarios de Protección Civil.

Asimismo, ha destacado que el refuerzo del número de agentes llegados de fuera de Menorca hará que durante estos dos días haya hasta 180 policías locales de servicio.

Pastrana ha avanzado que, entre las novedades de este año, se contará con más drones para vigilar desde el aire los actos de mayor afluencia de público, como el Caragol des Born y los Jocs des Pla, así como la concentración de personas que se genera con motivo de las Vísperas de Sant Joan de Missa.

Por su parte, el inspector jefe de la Policía Nacional de Ciutadella, Plácido Martínez, también ha garantizado el apoyo de su cuerpo, ya que "Sant Joan no se entiende sin trabajar en equipo y sin un concepto integral de la seguridad".

Finalmente, la alcaldesa, Maria Jesús Bagur, ha intervenido para agradecer personalmente a todas las personas de los distintos cuerpos que sacrifican estos días de fiesta para que los demás puedan disfrutarla. "Estamos preparados para lo que venga, porque se ha trabajado mucho", ha subrayado.