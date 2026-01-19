Minuto de silencio en el Consolat de Mar por el accidente ferroviario en Córdoba - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consolat de Mar ha acogido este lunes un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Córdoba, que ha dejado al menos 39 fallecidos.

En el acto, celebrado este mediodía en las puertas del Consolat de Mar, han participado representantes del Govern, de la Delegación del Gobierno, del Ayuntamiento de Palma y de todos los partidos.

Además de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, han asistido también el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y miembros de la Guardia Civil y de los Bomberos.