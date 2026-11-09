Miquel Ferriol, el último saig en activo de Mallorca, recibe un reconocimiento de su trabajo por parte del Consell - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miquel Ferriol, el último 'saig' en activo de Mallorca, ha recibido un reconocimiento por parte del Consell de Mallorca por su trabajo de elaborar citaciones, llamamientos y otras manifestaciones de la autoridad municipal en Maria de la Salut que sean de interés de los vecinos.

La institución insular ha explicado este lunes en un comunicado que el 'saig' es un cargo que existía en todos los pueblos de Mallorca, pero que ha ido desapareciendo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido el trabajo hecho a Ferriol, "un trabajador que está al servicio de Maria de la Salut y de todos sus vecinos". En este sentido, ha añadido ha mantenido la dedicación a su pueblo "sin pedir nada a cambio" y ha señalado que es "una lástima que la figura del 'saig' haya ido desapareciendo en Mallorca".

Ferriol empezó a trabajar de 'saig' en Maria de la Salut durante la pandemia. Una vocación de servicio a su pueblo que heredó de su padre, que también fue el 'saig' de Maria. "Lo haré mientras la salud me lo permita", ha subrayado.