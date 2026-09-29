Miquel Miralles, nuevo presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares hasta 2030

Archivo - La nueva junta directiva de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares. - FEHM - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEO de THB Hotels, Miquel Miralles, ha sido elegido este martes como el decimoquinto presidente en la Asamblea General Extraordinaria de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares hasta el año 2030, cargo en el que sustituirá a Carolina Quetglas.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha señalado en un comunicado que casi todas las empresas asociadas han estado presentes en la elección del nuevo presidente, en la que también se ha aprobado la conformación de la nueva junta directiva.

Precisamente, la nueva junta directiva la lidera Miralles como presidente. En las vicepresidencias primera y segunda le acompañan Begoña Amengual (Mac Hotels) y Carolina Quetglas (Summum Hotel Group), respectivamente, mientras que Yannik Erhart (Universal Beach Hotels) será secretaria y tesorera.

La nueva junta contará con los vocales Margalida Ramis (Grupotel), Antònia Plomer (Zafiro Hotels), Simón Pedro Barceló (Barceló Hotels Group), Nofre Pascual (Aubamar Hotels), José Antonio Alarcón (RIU Hotels) y Javier Vich (FEHM).

Tras ser elegido, Miralles ha destacado que el sector "necesita serenidad, coherencia y capacidad de análisis". Así, ha reconocido que el entorno es "muy cambiante", lo que "obliga a revisar decisiones, anticiparse y trabajar con una visión de medio plazo, sin caer en respuestas impulsivas".

"No se puede culpar al turismo de todos los males ni esperar que resuelva todos los problemas. El turismo tiene impactos que hay que gestionar, pero también genera actividad, empleo, inversión y desarrollo. Por eso necesitamos un debate menos polarizado y más basado en datos, planificación y soluciones técnicas", ha defendido el nuevo presidente.

Según Miralles, uno de los retos será combatir la actividad ilegal. En este sentido, ha reclamado "más inspección, más coordinación y más eficacia".

Por otro lado, ha destacado la necesidad de mejorar en la comunicación para explicar qué hacen los hoteles, escuchar más a la sociedad y evitar que el debate se construya únicamente desde la parte negativa. Así, ha asegurado que "el sector tiene que estar presente con argumentos, con datos y con propuestas".

Miralles ha sostenido que el sector necesita más flexibilidad, menos burocracia y un marco que permita a las compañías adaptarse con rapidez a un mercado cada vez más competitivo. "No se trata de pedir menos reglas, sino reglas más claras, más eficaces y mejor aplicadas", ha subrayado.

El nuevo presidente cuenta con una trayectoria de diez años en los órganos de gobierno de la Agrupación de Cadenas Hoteleras. Se incorporó a la junta directiva como vocal en 2016, ejerció como tesorero entre 2018 y 2022 y desde entonces ha sido vicepresidente.

Es también vocal de la junta directiva de la FEHM y de las asociaciones hoteleras de Can Picafort y Alcúdia. Desde 2016 forma parte del Patronato de la Fundación Impulsa Baleares en representación de THB hotels.

UNA TRAYECTORIA DE MÁS DE 25 AÑOS

Miralles inició su carrera profesional en THB hotels en 1999, donde ha desarrollado responsabilidades en dirección hotelera, operaciones, recursos humanos e inversiones. Entre 2007 y 2010 fue CEO de Policlínica Miramar y desde 2010 es CEO de THB hotels, con responsabilidad sobre la definición estratégica y operacional de la compañía.

Es licenciado en Filosofía por la Universitat de Barcelona, realizó estudios de doctorado y una tesis doctoral y completó un posgrado en Turismo y Gestión Turística por la Universidad Pompeu Fabra.

THB hotels dispone actualmente de 18 hoteles y una plantilla de 1.300 trabajadores, 800 de ellos en Baleares. La compañía ofrece diferentes experiencias de viaje vinculadas con el deporte y eventos. Cuenta con establecimientos orientados a solo adultos y descanso y también está muy posicionada en el segmento familiar.

CAROLINA QUETGLAS CIERRA SU ETAPA COMO PRESIDENTA

Quetglas ha resumido su mandato como una etapa orientada a reivindicar y hacer más visible la identidad de la Agrupación, fortalecer y acompañar la transformación de su base empresarial, ampliar su presencia institucional y reforzar la capacidad de anticipación ante un entorno económico, geopolítico y empresarial cada vez más cambiante.

Durante estos cuatro años, la Agrupación ha renovado su identidad y su página web con el objetivo de ganar transparencia y acercarse a las empresas, las instituciones y la sociedad.

La expansión exterior ha permitido a las empresas ganar dimensión, conocimiento y capacidad competitiva, al tiempo que ha impulsado un amplio ecosistema balear vinculado a la arquitectura, ingeniería, construcción, tecnología, equipamiento, formación y servicios.