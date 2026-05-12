Miquel Salom expone un recorrido por la evolución de la fotografía en Can Bordils hasta el 27 de agosto

Inauguración de la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia' en Can Bordils - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Can Bordils acogerá hasta el próximo 27 de agosto la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia', una muestra que comparte un recorrido por la evolución de la fotografía.

El proyecto conmemora el 175 aniversario de la introducción del colodión húmedo, un proceso revolucionario inventado por el escultor británico Frederick Scott Archer y que cambió de forma radical la historia de la fotografía en el transcurso del siglo XIX, ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha presidido este martes la inauguración de la exposición, en un acto al que también han asistido el autor y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la ciudad, Pilar Ribal, que ha asumido buena parte de la organización del proyecto.

El regidor ha agradecido a Miquel Salom "el generoso regalo con que obsequia a la ciudad de Palma a través de esta espléndida muestra" que, ha añadido, "captará el interés y la atención de los profesionales y aficionados a la fotografía y de las muchas personas que se interesan por el arte y la cultura".

El colodión húmedo es una práctica artesanal que cuenta hoy en día con muchos seguidores, que valoran las posibilidades que este procedimiento ofrece a la hora de obtener una imagen nítida, fiel y de gran calidad técnica.

Entre estos adeptos se encuentra Miquel Salom, comisario y promotor de una muestra que, según Bonet, "permitirá conocer de cerca la evolución de la fotografía a través de los siglos, mediante un material excepcional cedido por el autor y que, por primera vez, ha salido de su estudio", situado en su localidad de nacimiento, Santa Maria del Camí.

La exposición integra cámaras de época, documentación histórica y fotográfica y creaciones del mismo autor, algunas de ellas muy recientes. Todas estas obras y piezas introducen al visitante en la evolución técnica y temática experimentada por la fotografía, a partir de la creación de esta especialidad artística, a principios del siglo XIX.

La fotografía es una modalidad relativamente cercana en el tiempo dentro de la historia de la cultura y las artes. Sus orígenes están vinculados a un invento de Louis Daguerre, denominado, en su honor, daguerrotipo, que, a su vez, estaba basado en las investigaciones previas de Nicépohore Niepce.

Aunque todavía hoy existe un cierto debate sobre cuál fue la primera fotografía de la historia, ha expuesto el Ayuntamiento, Niepce es el autor de una parte significativa de las creaciones que se disputan ese honor, si bien el listado de 'primeros padres' de la creación fotográfica incluye a Bayard o Fox Talbot.

En este sentido, el regidor de Cultura ha subrayado que todos estos creadores "merecen sobradamente el honor de ser considerados, como indica el título de la exposición, los pioneros de un arte que, más adelante, en el siglo XX, acogió también las aportaciones de otras personas innovadoras y apasionadas por la fotografía".

La exposición forma parte del programa del Mallorca PhotoFest organizado por la asociación de galeristas Art Palma Contemporani. Así, ha participado en la inauguración la coordinadora del festival, Montse Torras.