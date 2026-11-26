La Misericòrdia acoge la exposición de las 12 fotografías de la Serra de Tramuntana ganadoras del certamen del Consell - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado a conocer los ganadores del VIII Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial, cuyas 12 fotografías forman parte de una exposición itinerante que se ha inaugurado este jueves en el Centro Cultural la Misericòrdia.

En esta edición del concurso, organizado por el Consorcio Serra de Tramuntana en colaboración con la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Baleares (Afonib), se han presentado 331 fotografías, un 42 por ciento más que el año pasado.

La institución insular ha destacado en un comunicado que el certamen ha repartido un total de 5.600 euros en premios entre las cuatro categorías convocadas, que ponen de relieve diferentes elementos que hacen de la Serra un paisaje cultural único, reconocido como patrimonio mundial por la Unesco.

Cada categoría incluye tres galardones: 800 euros para el primer premio, 400 para el segundo y 200 para el tercero. Igualmente, las 12 fotografías ganadoras se muestran en una exposición itinerante que el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha inaugurado este jueves.

La muestra podrá visitarse hasta el 10 de diciembre, fecha en la que se trasladará a Alaró para permanecer allí durante las fiestas de Navidad.

"Los fotógrafos tienen la capacidad de hacernos detener, de hacernos reparar en pequeños detalles que a menudo nos pasan desapercibidos y de mostrarnos una Serra que, por mucho que la conozcamos, todavía nos puede sorprender", ha destacado Fuster.

En esta línea, ha subrayado que las 12 fotografías son "12 miradas diferentes de una misma Serra" que "invitan a descubrir, valorar y apreciar aún más" este patrimonio.

En la categoría distintivo, que muestra los productos y servicios que ofrecen las empresas y entidades de la Serra, han participado 66 imágenes.

El primer premio ha sido para 'Es Seregalls', de Maria Josep Aguiló Casabona; el segundo ha recaído en 'Olivera feta joia', de Andreu Quintana Puertas, mientras que el tercero ha sido para 'Temps detingut', de Biel Servera Salas.

La categoría elementos patrimoniales, que da a conocer diferentes construcciones de la Serra, es la que ha registrado una mayor participación, con un total de 110 fotografías.

'El rotlo dins la boira', de Israel Pampín Bauzá, ha obtenido el primer premio; Marc Marco Ripoll ha conseguido el segundo con 'El llamp a la torre', y Tomeu Santandreu Borrás ha sido galardonado con el tercero por 'La torre del puig de Maria'.

Por otra parte, en la categoría hidráulica tradicional, que busca sensibilizar sobre la compleja y milenaria red hidráulica, se han presentado 59 fotografías.

Jaume Pérez Canyelles ha sido el ganador con 'Les rentadores'; el segundo premio ha sido para Marc Marco Ripoll con 'L'aigua de sa cova', y el tercero, para Rafael Blanc Bofarull, con 'Sa Sínia'.

Finalmente, en la categoría experiencias, se han presentado un total de 96 imágenes que ponen de manifiesto las diversas maneras de disfrutar de la Serra de Tramuntana.

El primer premio ha sido para 'Sa Foradada', de Miguel Ángel Garabal Otero; Marc Marco Ripoll ha obtenido de nuevo el segundo premio con 'Mar de núvols', mientras que Dídac Faus Momparler ha conseguido el tercero con 'Es frare'.

El jurado del certamen ha estado presidido por el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, y ha contado con la participación del periodista, escritor y guía cultural Joan Carles Palos; el investigador en patrimonio cultural y botánica Tomeu Bonet, y los fotógrafos miembros de Afonib Sebastià Bota y Joan Marquès.