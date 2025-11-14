La Misericòrdia acoge MallorcArt 2025 del 11 al 14 de septiembre con talleres de vidrio, 'ball de bot' y música

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, visitan uno de los puestos de los artesanos de la feria MallorcArt. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de MallorArt se celebrará del 11 al 14 de septiembre en La Misericòrdia, con motivo de la Diada de Mallorca, y un programa que incluye talleres para hacer vidrio, exhibiciones de 'ball de bot' y diversas actuaciones musicales.

El evento se desarrollará en los jardines del centro cultural, recientemente reformados, que se estrenan con esta feria como punto de encuentro para la artesanía local.

Durante su presentación, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que MallorcArt es "el espacio libre de competencia desleal que reivindicaban los artesanos de la isla desde hace mucho tiempo", ya que solo participan "profesionales acreditados por la institución insular".

"Tras el éxito de la primera edición del año pasado, que demostró la gran acogida por parte del público y el compromiso de los artesanos, este año se consolida este espacio como una muestra que contribuye a proteger la tradición artesana de Mallorca y garantiza la calidad del producto local", ha alegado.

La muestra este año cuenta con la participación de más de 20 artesanos acreditados que exponen y venden sus productos en un entorno "protegido del intrusismo comercial". En la muestra solo participan profesionales reconocidos por la institución insular para "asegurar, así, la calidad y la autenticidad de las creaciones artesanas".

Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos elaborados artesanalmente, como bisutería, cerámica, pintura, tejidos, madera, joyería, embutidos y destilados, entre otros. Todo ello, en un ambiente único que pone en valor la identidad, la creatividad y la tradición de Mallorca.

Por otro lado, MallorcArt no solo es un punto de encuentro, sino también un punto de dinamización cultural. Durante la feria también se ofrecerá un programa complementario de actividades pensadas para toda la familia, con talleres, espectáculos infantiles, pasacalles y conciertos que llenarán el jardín de la Misericòrdia de vida y cultura.