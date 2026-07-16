La Misericòrdia acogerá hasta el 22 de septiembre la exposición de 25 esculturas de acero de Vicenç Mulet

Inauguración de la exposición 'Buits: espais per a la mirada' en la Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este jueves la exposición 'Buits: espais per a la mirada', la nueva exposición del escultor Vicenç Mulet, que podrá visitarse en las salas del Aljub del Centre Cultural la Misericòrdia hasta el 22 de septiembre, con un conjunto de 25 esculturas en acero que exploran la relación entre forma, espacio y materia.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que la exposición permite "conocer y disfrutar de la creación escultórica contemporánea en gran formato", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Asimismo, Roca ha destacado el papel de la Misericòrdia como un espacio "abierto y accesible", al tiempo que ha asegurado que iniciativas como esta consolidan el centro cultural como un lugar "de encuentro entre la ciudadanía y la creación contemporánea, vivo y en constante diálogo con la isla".

Comisariada por Bàrbara Cerdà, la exposición propone un recorrido por la obra de Mulet a través de formas rotundas, volúmenes verticales y vacíos circulares o diagonales que invitan a una observación pausada. El acero --oxidado, crudo o pulido, según la pieza-- es el gran protagonista, dado que es un material que, en manos del artista, sugiere movimiento y ritmo pese a su quietud aparente.