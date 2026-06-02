Muere ahogado un hombre de 73 años en el Caló de ses Llises, en Peguera

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un hombre alemán de 73 años ha fallecido ahogado este martes en el Caló de ses Llises, en Peguera (Mallorca).
Según la información del SAMU 061, el incidente ha ocurrido a las 13.25 horas. Los socorristas y bañistas han rescatado al hombre del agua y han comenzado las maniobras de reanimación hasta que han llegado los sanitarios.
Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias y los efectivos han asistido al paciente, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios han realizado maniobras de soporte vital avanzado pero no lo han podido reanimar.