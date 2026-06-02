Muere ahogado un hombre de 73 años en el Caló de ses Llises, en Peguera

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 2 junio 2026 15:13
PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre alemán de 73 años ha fallecido ahogado este martes en el Caló de ses Llises, en Peguera (Mallorca).

Según la información del SAMU 061, el incidente ha ocurrido a las 13.25 horas. Los socorristas y bañistas han rescatado al hombre del agua y han comenzado las maniobras de reanimación hasta que han llegado los sanitarios.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias y los efectivos han asistido al paciente, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios han realizado maniobras de soporte vital avanzado pero no lo han podido reanimar.

