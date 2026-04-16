Muere un excursionista al caer desde una altura de 30 metros en Valldemossa

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este jueves tras sufrir una caída desde una altura de 30 metros en el término municipal de Valldemossa (Mallorca).

Según la información del SAMU 061, el hombre estaba realizando una excursión cuando ha sufrido una caída. Los servicio sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida.

La Guardia Civil ha intervenido con el helicóptero y ha recuperado el cuerpo sin vida del hombre.

Efectivos de los bomberos del parque de Sóller, con el refuerzo del helicóptero la Milana, han participado también en el dispositivo.