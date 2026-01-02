Muere el expresidente del RCD Mallorca Miquel Contestí

El expresidente del RCD Mallorca Miquel Contesí recoge un reconocimiento del club. - RCD MALLORCA

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Real Club Deportivo Mallorca Miquel Contestí ha fallecido, según ha informado la entidad deportiva en su cuenta de la red social X.

Contestí fue el presidente más longevo de la historia del club y consiguió ascender al equipo desde tercera hasta primera división.

También ostentaba la presidencia cuando el RCD Mallorca alcanzó, en 1991, su primera final de la Copa del Rey, que perdió contra el Atlético de Madrid.

"Por tantas cosas buenas relacionadas con el club, siempre agradecidos, don Miquel", ha subrayado la entidad.