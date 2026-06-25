Muere un hombre y otro resulta herido grave en un accidente de tráfico en Muro

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha fallecido y otro, de 24 años, ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico en Muro (Mallorca).

Según la información facilitada por el SAMU 061, el accidente ha ocurrido sobre las 13.16 horas de este jueves en la salida de la carretera de Muro a Sa Pobla.

Los servicios de emergencias han sido alertados de un accidente casual con un vehículo volcado. El conductor había podido salir por sus propios medios, pero el copiloto estaba atrapado.

Hasta el lugar se han desplazado policía, bomberos y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y una ambulancia de Soporte Vital Sanitario privada.

A su llegada, han iniciado maniobras de reanimación al copiloto, aunque se ha confirmado poco después el fallecimiento. El conductor ha sido trasladado al Hospital de Inca.