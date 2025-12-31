Muere un hombre tras precipitarse desde una azotea cuando huía de la Policía en Manacor

Archivo - Coche de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha fallecido tras precipitarse desde una azotea de un edificio a un patio interior cuando huía de la Policía en Manacor.

Los hechos ocurrieron a las 22.40 horas de este martes cuando varias llamadas alertaron al 112 de una fuerte discusión entre una pareja en un domicilio en la localidad de s'Illot, según han informado fuentes policiales.

Varias patrullas de la Policía Local y Nacional se desplazaron al domicilio, en el que había una mujer que requirió su presencia. El hombre que estaba con ella subió a la azotea y cuando los agentes lo siguieron saltó a otro edificio.

Según las mismas fuentes, la mujer explicó a los agentes que el hombre era su pareja y que había acudido al domicilio en estado ebrio y agresivo. En ese momento, escucharon un ruido y al subir a la azotea e ir al edificio colindante al que había saltado el hombre vieron que se había precipitado y había fallecido al instante.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y descarta la implicación de terceras personas. Según las primeras pesquisas, la caída del hombre fue accidental.