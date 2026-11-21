Archivo - El helicóptero de la Guardia Civil, evacuando a una persona. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años de edad ha muerto al despeñarse desde unos 70 metros de altura cuando realizaba una excursión en el Puig de Massanella, en el municipio mallorquín de Escorca.

Los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, han tenido lugar a lo largo de la mañana de este sábado.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima había salido a hacer una excursión acompañado de otra persona.

En un momento dado, y aparentemente de forma fortuita, se ha precipitado desde una altura aproximada de 70 metros y ha fallecido debido al impacto.

Hasta el lugar se han desplazado, a bordo de un helicóptero, agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.