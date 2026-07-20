Muere un motorista de 52 años en un accidente de moto en Pollença

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años ha muerto la madrugada de este lunes en un accidente de moto ocurrido en Pollença.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 00.40 horas a la altura del kilómetro 60 de la Ma-2220, según ha informado el SAMU 061.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso alertando de que un motorista había sufrido un golpe en la cabeza, en circunstancias que por el momento se desconocen, y que no respiraba.

Los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no han podido hacer nada por su vida y han confirmado su fallecimiento.