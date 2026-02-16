La mujer agredida por su expareja en Ibiza sigue estable dentro de la gravedad ingresada en la UCI

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer agredida por su expareja en Ibiza permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, estable dentro de la gravedad.

Según ha informado este lunes el centro, la mujer, española de 31 años, presenta un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos graves. Actualmente, se encuentra estable dentro de la gravedad y continúa bajo estricta vigilancia médica.

La mujer resultó este domingo herida crítica a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista tuvo lugar en la mañana de este domingo en el domicilio familiar en Sant Antoni de Portmany.

La joven ingresó en la UCI del Hospital Can Misses a las 11.18 horas en estado crítico con un traumatismo en la cabeza. Más tarde, a las 15.15 horas fue trasladada a la Policlínica.

El agresor fue detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Las otras dos heridas a manos del hombre son la madre y la hermana de la víctima. La madre, de 56 años, y la hermana, de 27 años, sufrieron contusiones y traumatismos y fueron atendidas en Can Misses, aunque fueron dadas de alta este mismo domingo.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).