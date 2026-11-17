PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de mujeres en España con intención de emprender se ha duplicado en los últimos diez años, según el informe 'Evolución del emprendimiento de las mujeres en España 2015-2025' elaborado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y GIRA Mujeres.

El estudio, presentado este martes y que realiza un análisis del emprendimiento femenino en todo el país, sitúa en el 12,8% el porcentaje de mujeres de entre 18 y 64 años que en 2025 tenía intención de emprender.

"El emprendimiento de las mujeres en España ha dado un salto en la última década. Hoy hay más mujeres que quieren emprender y más que lo hacen", ha destacado la presidenta ejecutiva del Observatorio del Emprendimiento de España, Ana Fernández Laviada.

No obstante, ha advertido que la dificultad reside en "mantener el negocio y hacerlo crecer", motivo por el que ha pedido poner el foco en "la consolidación con más acceso a financiación, más redes y más acompañamiento cuando los proyectos dejan de ser nuevos". "Es cuando más lo necesitan", ha subrayado.

EL PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA

El perfil de la mujer emprendedora, siempre de acuerdo con el informe, varía según la antigüedad del negocio, según han informado GEM y GIRA Mujeres en un comunicado.

Mientras entre las mujeres al frente de proyectos recientes las menores de 35 años constituyen el grupo más numeroso (38,6%), entre las que lideran negocios consolidados predominan las mayores de 44 años (53,9%). En ambos grupos, alrededor del 84% de la actividad se desarrolla en entornos urbanos.

Para casi siete de cada diez mujeres la principal motivación para emprender es la necesidad, aunque también se plantean esta opción laboral para crear riqueza y marcar una diferencia en sus entornos. De hecho, el 80,7% de las emprendedoras recientes afirma tener en cuenta el impacto social de su empresa y el 71,4%, su impacto medioambiental.

Las empresas son en su mayoría micropymes, ya que un 54,5% de las emprendedoras recientes desarrolla sus negocios sin empleados, mientras que un 5% de estos han contratado a más de 20 personas. En el caso de las emprendedoras consolidadas, la cifra es similar (52,8% y 7,2%).

Los servicios a empresas, como consultoría, servicios tecnológicos o márketing, representan el 27,3% de los negocios recientes liderados por mujeres, frente al 23,8% de 2015. Entre los negocios consolidados, su peso alcanza el 35,2%, frente al 23,8% de hace una década.

Los nuevos negocios tienen hoy una mayor presencia internacional, ya que el 29,1% desarrolla actividad en el exterior frente al 19,7% de 2015. Entre los negocios consolidados, la proporción alcanza el 27,9%, frente al 20% de hace diez años.

En el ámbito rural, la tasa de emprendimiento reciente femenino pasa del 5,3% en 2015 al 8,9% en 2025, su nivel más alto de la década. Una evolución que, para los autores de la investigación, refuerza el potencial de estos proyectos para generar actividad económica y oportunidades también fuera de los grandes núcleos urbanos.

"Las mujeres que emprenden en el medio rural están demostrando que muchos pueblos tienen mucho que ofrecer. Son lugares atractivos para emprender, con necesidades aún sin cubrir que pueden abrir nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, las políticas de apoyo todavía no han terminado de reconocer este potencial", ha explicado la catedrática de la Universidad de Granada y codirectora del informe, María del Mar Fuentes.

LAS PRINCIPALES BARRERAS, LA FINANCIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN

La capacidad de hacer crecer y consolidar los proyectos, según expone el estudio, está condicionada por diferentes obstáculos, de los cuales la financiación es uno de los principales. El capital medio necesario para iniciar un negocio se sitúa en 45.197 euros.

El 63,5% de las emprendedoras en etapa inicial recurre a sus propios ahorros para poner en marcha el negocio, a lo que se suma que la financiación a través de los ahorros de su familia se sitúa en el 11,8%. La segunda fuente de financiación son las entidades financieras con un 12,2%.

La conciliación es otra de las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres que deciden emprender. El estudio recoge que las aquellas que han sido madres, con frecuencia, no han podido desvincularse completamente de sus empresas durante la baja maternal, especialmente en los negocios de menor antigüedad.

DIEZ AÑOS ACOMPAÑANDO A LAS EMPRENDEDORAS

Los resultados del estudio se han presentado coincidiendo con el décimo aniversario de GIRA Mujeres, el programa de Coca-Cola dirigido a impulsar el desarrollo profesional y el emprendimiento de las mujeres en España.

Desde su puesta en marcha en 2016, más de 23.600 mujeres han formado parte del proyecto, que ha evolucionado para combinar formación con acompañamiento, desarrollo de capacidades, redes y referentes.

"Estos diez años nos han demostrado que no basta con impulsar la creación de nuevos proyectos; también hay que ayudar a que puedan mantenerse, consolidarse y crecer. El talento existe, pero necesita oportunidades, formación y redes de apoyo para desarrollarse. Los resultados del estudio nos permiten entender mejor dónde están hoy las necesidades y seguir evolucionando junto a las mujeres", ha señalado la directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo.