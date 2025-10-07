Multan e incautan dos navajas a dos menores que iban a pelearse en el antiguo canódromo de Palma

Navajas incautadas a los dos menores en el canódromo de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado y multado a dos menores por, presuntamente, portar dos navajas con las que se iban a pelear en el antiguo canódromo de Palma.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes sobre las 20.00 horas, cuando una patrulla trataba de atender a las reclamaciones de los vecinos por las concentraciones de jóvenes en la zona, por lo que se procedió a la identificación de un grupo congregado en el parque, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

En el registro a los jóvenes, los agentes encontraron dos navajas --una de tipo mariposa y otra multiusos-- en poder de dos de los menores. También se les incautaron un pasamontañas y una braga de cuello, prendas susceptibles de ser utilizadas para ocultar la identidad.

Las averiguaciones practicadas en el lugar permitieron a los agentes determinar que el motivo de la reunión era una pelea concertada entre dos de los jóvenes. "La intervención policial neutralizó una situación de riesgo al evitar una posible agresión con arma blanca", han apuntado desde el Consistorio.

Por estos motivos, los agentes levantaron las correspondientes actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Las sanciones impuestas deberán ser asumidas por los progenitores de los jóvenes dada su condición de menores.