Muro y Sóller, galardonados con el Premio Nacional a las Buenas Prácticas del Programa de Policía Tutor - CAIB

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los municipios mallorquines de Muro y Sóller han sido dos de los 18 galardonados con el Premio Nacional a las Buenas Prácticas del Programa de Policía Tutor que otorgan cada año la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Ambos están adheridos al Programa de Policía Tutor impulsado por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib) y del que forman parte otros 62 municipios, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

El objetivo principal de la iniciativa es garantizar la seguridad y la protección de los niños y adolescentes dentro de su entorno escolar y social.

Muro ha sido galardonado por 'Una pedalada darrere una altra', una iniciativa destinada a la educación vial para niños con movilidad reducida que se realiza con bicicletas de tres ruedas.

Sóller, por su parte, ha recibido el galardón por la puesta en marcha del Servicio de Atención al Menor durante el Firó (SAMF), un punto de asistencia especializada durante la fiesta más representativa del pueblo.

La entrega de la cuarta edición de estos premios ha tenido lugar este miércoles en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid en un acto en el que se ha reconocido públicamente las acciones en materia de prevención e innovación, promoción de hábitos saludables y prevención de conductas adictivas que han realizado los policías tutores de toda España durante el curso 2024-2025.

En el acto, además, también han sido reconocidos dos policías tutores de Baleares, Andreu Alba, de Porto Cristo (Manacor), y Sergio Fernández, de Santanyí. Ambos han recibido un diploma de felicitación pública por su trayectoria.