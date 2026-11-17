Archivo - Pianista tocando el piano en el Festival de Música Clásica de Pollença - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la música clásica en Baleares ha superado en 2025 los niveles prepandémicos en conciertos, espectadores e ingresos y ha alcanzado su mayor recaudación con un crecimiento del 24% respecto a 2024.

Así lo recoge el 'Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales', un análisis de los principales indicadores del sector cultural y de los hábitos de consumo publicado este martes por la Fundación SGAE.

El anuario subraya que la música clásica ha completado el proceso de recuperación iniciado tras la pandemia, superando la oferta y la asistencia de 2019 y obteniendo un récord de recaudación.

En concreto, los conciertos de música clásica en las Islas en 2025 han superado a los del año anterior en un 6,6% y en un 15,3% los de 2019. Los asistentes han subido un 10% en comparación con 2024 y un 2,8% respecto al año previo a la pandemia.

En cuanto a la música popular, sin incluir macrofestivales y en comparación con 2024, en Baleares la oferta de conciertos ha registrado un descenso del 2,1%; la asistencia, una reducción del 1,4%; y, la recaudación, un 0,4% menos. Sin embargo, frente a 2019, estos mismos indicadores han aumentado un 29,4%, un 20,9% y un 61,5%.

Si se incorporan las cifras de macrofestivales, respecto a los datos del año 2024, los espectadores han crecido un 0,2 % y la recaudación un 10,3%. Mientras que, frente al 2019 los asistentes han aumentado un 32,6% y la recaudación ha subido un 143,4%.

LAS ARTES ESCÉNICAS SE ESTANCAN Y EL CINE BAJA

Las artes escénicas baleares se han estancado, con un descenso de las funciones y apenas variaciones en asistencia y taquilla, todavía lejos de las cifras de 2019.

Concretamente, según el anuario, las funciones de artes escénicas han disminuido un 2,8% respecto a 2024, por lo que la diferencia con 2019 se amplía hasta el 13,9%.

La asistencia ha bajado un 0,1%, mientras que la recaudación ha aumentado un 0,1%. Ambos indicadores mantienen pérdidas del 33,6% y del 23,8%, respectivamente, frente al año anterior a la pandemia.

Durante 2025, en el archipiélago balear el teatro ha aglutinado el 93,3% de las funciones de artes escénicas, el 76,9% de los espectadores y el 73,4% de la recaudación.

La danza ha concentrado el 4,6% de las representaciones escénicas, el 16,5% de la asistencia y el 19,7% de los ingresos por ventas de entradas. Por último, la ópera y la zarzuela han reunido el 2,1% de la oferta, el 6,6% de los asistentes y el 6,9% de la recaudación.

Según el análisis, el cine ha vuelto a perder público con una caída del 36,1% respecto al año anterior a la pandemia. Asimismo, respecto a 2024, ha registrado descensos del 1,1% en el número de sesiones, del 9,1% en la asistencia y del 5,7% en los ingresos por venta de entradas.

En territorio balear el promedio anual de asistencia de entradas compradas por habitante es diez décimas mayor que la media española, pese a lo cual, ha caído 17 décimas, hasta 1,47.

El precio medio de la entrada de cine en el archipiélago ha subido de los 6,39 euros de 2024 a los 6,63 euros de 2025, 25 céntimos menos que la media estatal.

En cambio, el promedio del gasto anual por habitante en Baleares es mayor que el del total español, 9,74 euros, 73 céntimos menos que un año antes.

Por su parte, los consumos tradicionales de radio y televisión han alcanzado mínimos históricos y han situado a Baleares como la comunidad con los promedios más bajos de España.

En concreto, han alcanzado promedios por persona y día de 137 y 78 minutos, respectivamente. En ambos casos, reflejan pérdidas con respecto a 2024 y 2019. El visionado de televisión disminuye 10 minutos y 69 y el consumo de radio 19 y 11 frente a las cifras de los mencionados años.