Los músicos Ramón Ortega y Alexander Suleiman compartirán unas jornadas con estudiantes del Conservatorio de Baleares

Jornada ofrecida por el violonchelista Alexander Suleiman con estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Baleares. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El oboísta Ramón Ortega y el violonchelista Alexander Suleiman asistirán a unas jornadas del 3 al 6 de marzo en el Conservatorio Superior de Música de Baleares.

Se trata de unas actividades enmarcadas en el programa Excellentia, que contará con la participación de estas dos figuras internacionales en sesiones serán gratuitas y abiertas al público, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Los días 3 y 4 de marzo, Ortega compartirá con el alumnado y el público su experiencia como Oboe Solista de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, puesto que ocupa desde 2008.

Su carrera se proyectó internacionalmente tras obtener el Primer Premio del Concurso ARD de Múnich en 2007, un reconocimiento que solo tres oboístas han logrado en toda la historia del certamen.

Formado en Granada y en la Fundación Barenboim-Said, ha sido miembro de la West-Eastern Divan Orchestra bajo la dirección de Daniel Barenboim. Distinciones como el Borletti-Buitoni Trust Award, la nominación como 'Rising Star' y dos Premios ECHO Klassik avalan una trayectoria marcada también por su contribución al repertorio, con obras como Legacy de Óscar Navarro escritas para él.

Por su parte, del 3 al 6 de marzo, Suleiman ofrecerá distintas sesiones dedicadas al violonchelo y al violonchelo barroco. Alumno de Eldar Issakadze, Daniil Shafran y Natalia Gutman, ha actuado como solista en escenarios emblemáticos como el Concertgebouw de Ámsterdam, el Gewandhaus de Leipzig y el National Center for the Performing Arts de Pekín.

Galardonado con el Premio Opus Klassik y el Huawei Hi-Classical Music Award, destaca por su compromiso con la música contemporánea, con numerosos estrenos de compositores como Franz Hummel, Peteris Vasks o Alfred Schnittke.

Su trayectoria docente, con puestos destacados en el China Conservatory de Pekín y en centros internacionales de Estados Unidos y China, refuerza su proyección pedagógica. Su formación interdisciplinar, que incluye estudios en matemáticas, física, latín y griego antiguo, completa un perfil artístico singular y profundo.

Con esta nueva semana de actividades, el programa Excellentia trata de reafirmar la apuesta del conservatorio por ofrecer formación de "alto nivel" y promover la "proyección internacional" de su alumnado, al abrir sus puertas a toda la comunidad para disfrutar de la presencia de dos artistas "de referencia mundial".