Archivo - Niño jugando. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un total de 6.515 nacimientos entre enero y septiembre de 2026, un 1,15% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el noveno mes del año un total de 799 alumbramientos. De los nacidos en septiembre, 386 fueron niñas, y 413, niños.

De los 799 nacimientos, la mayoría (258) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (227) y de 25 a 29 años (146).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 44 del 2026, se contabilizaron en Baleares 7.885 fallecimientos, un 5,02% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 171 personas en las Islas.