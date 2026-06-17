Los nacimientos descienden un 0,65% en abril en Baleares

Archivo - Imagen de un bebé. - FUNDACION MADRINA - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos entre enero y abril han descendido en Baleares un 0,65% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron en el cuarto mes del año un total de 636 alumbramientos. De los nacidos en marzo 298 fueron mujeres, y 338, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (231); de 35 a 39 años (156) y de 25 a 29 años (139).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 22 del 2026, se contabilizaron en Baleares 4.121 fallecimientos, un 3,95% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 177 personas en las Islas.