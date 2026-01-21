Los nacimientos descienden un -2,75% hasta noviembre en Baleares

Archivo - Una sanitaria atiende a un bebé prematuro. - HUVM - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos han experimentado entre enero y noviembre de 2025 en Baleares un descenso del -2,75% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 8.079 alumbramientos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los nacidos en el pasado mes de octubre en el archipiélago (770), 399 fueron mujeres, y 371, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (245); de 35 a 39 años (195) y de 25 a 29 años (158).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que al cierre del año, hasta la semana 52 del 2025, se contabilizaron en Baleares 9.067 fallecimientos, un 1,38% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 176 personas en las Islas.

Además, según los datos del INE, en el archipiélago han muerto en la primera semana del 2026 un total de 197 personas, un -0,21% menos en comparación con la primera semana del año pasado.