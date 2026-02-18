Natalidad en Baleares: los nacimientos caen un 2,5% en 2025

Archivo - Bebé recién nacido. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha cerrado el año 2025 con un descenso de la natalidad del 2,56% en comparación con el año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en el archipiélago se produjeron el año pasado un total de 8.835 alumbramientos, 774 sólo en diciembre. De los nacidos en el último mes del año 399 fueron mujeres, y 375, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (277); de 35 a 39 años (197) y de 25 a 29 años (143).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 5 del 2026, se contabilizaron en Baleares 1.035 fallecimientos, un 0,54% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 168 personas en las Islas.